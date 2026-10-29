Fiscalía proyecta presupuesto de 6,200 millones para 2027

Para este día, representantes de la Fiscalía General fueron citados en el Congreso del Estado para exponer de manera detallada

La Fiscalía General de Justicia proyecta un presupuesto de $6,200 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, lo que representa un incremento del 25 % en comparación con los recursos autorizados en el último gasto aprobado de 2025.

Javier Flores, titular de la dependencia, explicó que los recursos adicionales estarán destinados a cubrir proyectos prioritarios, la contratación de nuevo personal y el mantenimiento de las instalaciones del organismo autónomo.

Contemplan proyectos de infraestructura y contratación de personal

"El presupuesto fluctúa entre los $6,200 millones de pesos, se están tomando en consideración los proyectos que existían desde el año pasado, como el Centro de Justicia para Mujeres, el Centro de Control de Confianza", detalló Flores.

El fiscal señaló que el aumento busca atender tanto el desarrollo de infraestructura como la actualización de la plantilla laboral, recordando que alrededor del 70 % del presupuesto total se destina al pago de nómina, mientras que el resto se enfoca en insumos y la mejora de centros de trabajo.

Fiscalía presentará necesidades presupuestales ante el Congreso

Para este día, representantes de la Fiscalía General fueron citados en el Congreso del Estado para exponer de manera detallada las necesidades presupuestales de la institución ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto, de cara a la discusión y análisis del paquete fiscal.

Durante el año 2025, la Fiscalía contó con un gasto avalado de $4, 954 millones de pesos, recurso que se ha continuado ejerciendo durante el presente año bajo el esquema de reconducción presupuestal.

De acuerdo con Flores, la falta de presupuesto ha impedido implementar herramientas de inteligencia artificial.