Fiscalía no podrá determinar si conductor estaba drogado

Por el tiempo transcurrido desde el accidente de Monserrat de León, la Fiscalía no podrá determinar pericialmente si el conductor consumió alguna sustancia

Una vez detenido el presunto responsable del accidente que le quitó la vida a Monserrat de León, de 17 años, el fiscal General de Justicia del estado, Javier Flores Saldívar, precisó que, debido al tiempo transcurrido desde el hecho, pericialmente no será posible determinar si el conductor de la revolvedora manejaba bajo los efectos de alguna sustancia.

El accidente ocurrió el pasado 20 de agosto sobre la avenida Paseo de los Leones, en la zona de Cumbres, cuando la revolvedora impactó el vehículo en el que viajaba la adolescente, quien perdió la vida. Otro menor que la acompañaba resultó lesionado.

Carlos Alberto “N”, de 42 años, presunto conductor de la unidad, fue detenido el 10 de septiembre en el estado de Tlaxcala, de donde es originario, es decir, 21 días después del accidente.

“Pericialmente no se puede obtener eso (pruebas toxicológicas) por el tiempo transcurrido”, indicó el fiscal al ser cuestionado sobre la posibilidad de determinar si el hombre conducía bajo los efectos de alguna droga.

Tras su detención, el presunto responsable fue trasladado a Nuevo León y actualmente se encuentra en un Centro de Reinserción Social del estado, en espera de que el Poder Judicial agende la audiencia de imputación y posteriormente se determine su situación jurídica.

“El día de ayer en una colaboración con el estado de Tlaxcala se llevó acabo la detención. Lo que se tiene conocimiento es que ayer llegó a estado ciudad y ya se encuentra en el centro penitenciario esperando la agenda del Poder Judicial para la audiencia de imputación”, agregó Flores Saldívar.

Hasta el momento, Carlos Alberto “N” tampoco ha rendido declaración ante las autoridades.

“El nuevo sistema para rendir una declaración debe estar el defensor, si lo prende hacer, hasta el momento no ha habido ninguna”, agregó.