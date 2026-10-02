Fiscalía: Mujer mató a sus hijos y pareja en Montemorelos

La Fiscalía de Nuevo León confirmó que una mujer asesinó a sus tres hijos y a su pareja en Montemorelos, para después quitarse la vida.

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Todo apunta a que Cindy Tamez fue quien le arrebató la vida a su pareja, Leodegario Moya, y posteriormente a sus tres hijos. Esta es la principal línea de investigación que sigue la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre la tragedia que apunta a que la mujer cometió el multihomicidio para luego quitarse la vida.

“Son cuatro personas fallecidas aparentemente victimadas por la madre. Se realiza primeramente la privación de la vida de la pareja y de los dos menores y posteriormente sale y víctima al menor y después se priva de la vida”, indicó el fiscal Javier Flores.

Informó que el arma de fuego que presuntamente utilizó la mujer es una pistola automática calibre .38.

“Es un calibre 38, una pistola automática. Tenemos la identidad de los menores, las causas de las muertes. Los casquillos coinciden de los ubicados en donde se priva de la vida la señora con los diversos occisos que se encontraban en el domicilio”.

Las indagatorias señalan que durante la noche y madrugada previa a los hechos, la pareja sostuvo una fuerte discusión por motivos aún desconocidos al interior del domicilio donde habitaban, ubicado en el municipio de Montemorelos.

Posteriormente, Cindy esperó a que su pareja se quedara dormido para dispararle en la habitación principal, situada en el segundo piso de la vivienda. Tras cometer el primer ataque, bajó y asesinó también a tiros a sus dos hijos mayores, ambos menores de edad.

“Lo que se tiene de alguna forma preliminar es que al parecer hubo un mal entendido, un enojo entre la pareja y en diferentes horas de la madrugada pasó el hecho”, añadió.

Luego de los disparos en el inmueble, abordó una camioneta Jeep Rubicon llevándose a su hijo más pequeño. Fue a pocos metros de la residencia, a bordo de la unidad, donde le disparó al menor y finalmente se quitó la vida.

“Al parecer hay alguien quien refiere que un día antes estuvieron repartiendo juntos en los razers que estuvieron ingerir dos bebidas, cervezas en concreto, en el cateo hubo evidencia de la existencia de cerveza y una botella de whisky”.

Las autoridades precisaron que aún está pendiente la realización de entrevistas con los vecinos y la verificación de cámaras de seguridad en la zona para determinar si existen grabaciones del área. Asimismo, se encuentran a la espera de los resultados de los exámenes toxicológicos practicados a los adultos, principalmente a la mujer, destacando que durante el cateo en la vivienda únicamente se localizaron bebidas alcohólicas.