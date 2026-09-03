Fiscalía localiza a hombre privado de su libertad en Cumbres

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre ni se ha informado sobre personas detenidas

El hombre reportado como víctima de una privación ilegal de la libertad en Cumbres fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud por elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros en el municipio de Santa Catarina.

La localización ocurrió después de una fuerte movilización policiaca generada durante la tarde, tras conocerse que la persona habría sido interceptada por hombres armados en el sector Cumbres.

Hombres armados habrían interceptado a la víctima

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle Paseo de Chapultepec, donde varias personas presuntamente amenazaron al hombre con armas de fuego y posteriormente lo obligaron a subir a una camioneta.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales acudieron al lugar, acordonaron el área y comenzaron a recabar información para establecer cómo ocurrió la privación de la libertad y determinar la ruta utilizada por los responsables.

Fiscalía Antisecuestros lo encuentra en Santa Catarina

Como resultado de las acciones de búsqueda, personal de la Fiscalía Especializada Antisecuestros ubicó al hombre en Santa Catarina.

La persona quedó bajo resguardo de las autoridades para recibir atención y participar en las diligencias correspondientes.

Aunque inicialmente se reportó que los hechos habían ocurrido en Cumbres Primer Sector, la Fiscalía de Nuevo León ubicó oficialmente el caso en la colonia Cumbres Segundo Sector.

Investigación permanece abierta

Hasta el momento no se ha informado la identidad del afectado ni se han dado a conocer detenciones relacionadas con el caso.

Tampoco se ha precisado en qué punto de Santa Catarina fue encontrado o bajo qué circunstancias recuperó su libertad.

Las investigaciones continuarán para esclarecer la participación de las personas involucradas, establecer el posible motivo de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance la integración de la carpeta.