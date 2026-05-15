Fiscalía investiga secuestro tras cateo en Sierra Alta

Se reiteró que la participación de la FGNL se limita a la colaboración solicitada y será la autoridad de Tamaulipas la encargada de informar avances del caso.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que continúa colaborando en la investigación de un secuestro ocurrido en Tamaulipas, luego del cateo realizado en una residencia del sector Sierra Alta, al sur de Monterrey.

De acuerdo con el vicefiscal Alejandro Carlin, la intervención en el inmueble se efectuó a solicitud de las autoridades tamaulipecas, como parte de una colaboración interinstitucional.

“La única información que nos hacen llegar a la Fiscalía de Nuevo León es que el secuestro se llevó a cabo en el estado de Tamaulipas”, señaló el funcionario.

Carlin precisó que la autoridad estatal no cuenta con mayores detalles del caso, ya que la investigación principal permanece bajo jurisdicción de Tamaulipas.

“No nos hacen referencia dentro de la colaboración (si se trata de un hombre o una mujer) y no tenemos nosotros acceso a la carpeta de investigación de Tamaulipas”, agregó.

El cateo fue realizado por agentes antisecuestros y personal de Servicios Periciales en una vivienda ubicada en una colonia privada de Sierra Alta, donde se inspeccionó un inmueble de tres niveles en busca de indicios relacionados con la privación ilegal de la libertad.

La Fiscalía de Nuevo León reiteró que su participación se limita a la colaboración solicitada y que será la autoridad de Tamaulipas la encargada de informar avances sobre el caso y la identidad de la víctima.