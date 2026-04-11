Fiscalía investiga fraude millonario de agencia 'Safe Travel'

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, señaló que suman 138 personas afectadas que denunciaron haber sido engañadas.

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que la Fiscalía mantiene en curso diversas investigaciones por el presunto fraude cometido por la agencia de viajes Safe Travel, que habría dejado afectaciones por un monto total reclamado de 8 millones 998 mil pesos.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento se tienen integradas cuatro carpetas de investigación relacionadas con este caso, en el que suman 185 personas afectadas que denunciaron haber sido engañadas.

El fiscal explicó que este tipo de delitos forman parte de lo que han denominado como “delincuentes prolíficos económicos”, una categoría que la actual administración busca identificar y combatir de manera prioritaria. Señaló que este enfoque busca dar respuesta a las víctimas de este tipo de conductas.

En cuanto al avance de las indagatorias, Flores Saldívar precisó que hasta el momento no se reportan personas detenidas; sin embargo, ya se han realizado diligencias como cateos, mientras continúa la integración de las carpetas de investigación.

Finalmente, reiteró que las autoridades siguen trabajando en la recolección de pruebas para proceder legalmente contra los responsables de este fraude, que ha generado importantes pérdidas económicas a decenas de familias en Nuevo León.