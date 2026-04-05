Fiscalía investiga caso de niña intoxicada con drogas en Juárez

Flores Saldívar indicó que distintas autoridades ya intervienen en el caso para esclarecer las condiciones en las que ocurrió el incidente.

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación tras el caso de una niña de 4 años que resultó intoxicada con presuntas sustancias ilícitas en el municipio de Juárez.

En entrevista, el funcionario explicó que la menor fue trasladada al Hospital Materno Infantil, donde recibió atención médica oportuna.

“Efectivamente, nos pasaron el reporte de que fue trasladada al hospital materno infantil la menor. Se le estabilizó, está físicamente bien, de salud está estable”, señaló.

Flores Saldívar indicó que, además de la atención médica, distintas autoridades ya intervienen en el caso para esclarecer las condiciones en las que ocurrió el incidente.

“Se va a actuar tanto por las autoridades estatales, a ver las condiciones en que llegó la niña, como por parte de la Fiscalía se levantó una carpeta”, puntualizó.

Respecto a la situación de los padres o tutores, el fiscal aclaró que la prioridad es el bienestar de la menor, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

“Lo que se pretende es la salud de la menor, e insisto, el DIF es el que va a hacer una valoración de la menor, y la Fiscalía está viendo una carpeta”, agregó.

Las autoridades continuarán con las indagatorias para determinar si existió alguna omisión o responsabilidad por parte de los adultos encargados de la niña, mientras el Sistema DIF realizará las evaluaciones necesarias para garantizar su protección.