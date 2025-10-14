Fiscalía investiga aumento de denuncias por fraude en septiembre

De acuerdo con la autoridad, tras el repunte, se están analizando patrones y modalidades detrás de los casos denunciados, con el objetivo de frenarlos

La Fiscalía General de Justicia informó que se encuentra realizando investigaciones para identificar el origen del incremento en las denuncias por fraude en sus diferentes ámbitos, registrado durante el mes de septiembre.

“Estamos en el análisis de qué ocurrió principalmente en este mes de septiembre, y no solamente de los delitos de fraude, sino u otros delitos en particular, que también tuvieron algún incremento,” señaló el vicefiscal, Luis Javier Orozco. “También estamos en el análisis para establecer las estrategias puntuales para lograr sostener el decremento que se había sostenido,” añadió.

La Fiscalía indicó que, una vez concluido el análisis, se darán a conocer las acciones que se implementarán para fortalecer la prevención, investigación y sanción de este tipo de delitos que afectan directamente el patrimonio de los ciudadanos.

Aunque no se especificó si los fraudes eran de financieras, agencias de viajes u otra índole.