Fiscalía investiga agresión grupal contra menor frente a Prepa 22

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima no pertenece al dicho plantel educativo, pero se evalúan los estragos físicos y psicológicos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una investigación por la agresión que sufrió un joven a manos de varios adolescentes en las inmediaciones de la Preparatoria 22 de la UANL, en la colonia Linda Vista, en Guadalupe.

El caso tomó relevancia luego de que se difundiera un video en redes sociales, donde se observa a un grupo de jóvenes rodeando a la víctima, mientras uno de ellos comienza a golpearla. Posteriormente, otros se suman a la agresión con puñetazos y patadas, incluso cuando el afectado intenta alejarse del lugar.

De acuerdo con las primeras investigaciones, que incluyeron el testimonio del joven atacado, la víctima no pertenece a la Preparatoria 22, sino a otro centro educativo de la zona, cuya identidad no fue revelada para evitar su exposición.

El fiscal informó que la institución recibió el informe policial por parte de la Policía de Guadalupe y que el joven agredido ya acudió a declarar. Además, se le realizan evaluaciones físicas y psicológicas para determinar el tipo de lesiones que presentó.

“Son estudiantes. Al parecer todos son menores de edad. Como se ven en las imágenes del video son varios sujetos, se están identificando particularmente varios de ellos para realizar las investigaciones”.

Identifican a uno de los presuntos involucrados en la agresión

Aunque trascendió que el enfrentamiento podría estar relacionado con una rivalidad entre estudiantes de distintos planteles, la Fiscalía indicó que todavía no existe una conclusión sobre el motivo de la agresión.

En cuanto a los posibles responsables, las autoridades municipales informaron que ya fue identificado uno de los presuntos involucrados, mientras continúan las acciones para ubicar al resto.

Hasta el momento de la declaración del fiscal no se habían reportado detenciones.

Responsables serían puestos a disposición de los tribunales especializados en justicia para menores

Por tratarse de adolescentes, los posibles responsables serían puestos a disposición de los tribunales especializados en justicia para menores, una vez que se determine su participación y la clasificación de las lesiones.

Por su parte, la UANL informó que inició una investigación interna y que colaborará con las autoridades para identificar a los estudiantes involucrados y determinar las medidas correspondientes.