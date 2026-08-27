Fiscalía investiga a maestro tras cateos en colegio

El fiscal general de Justicia del Estado informó que, de manera preliminar, la investigación estaría relacionada con un docente que labora en el Colegio Tonallí

La Fiscalía General de Justicia del Estado aún no reporta personas detenidas tras los dos cateos realizados de manera simultánea en un colegio en Monterrey y un domicilio de San Nicolás, como parte de una investigación por presuntos delitos sexuales contra un menor y/o pornografía infantil.

El fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que, de manera preliminar, la investigación estaría relacionada con un docente que labora en el Colegio Tonallí, sin embargo aclaró que hasta el momento no existen pruebas suficientes para su detención.

"Al parecer, se trata de personal docente del colegio y la idea de realizar estos actos de investigación, pues, es esclarecer precisamente esos hechos. No estamos ahorita en posibilidad de decir si existe alguna presunta responsabilidad o no en la relación de esos hechos denunciados a esta fiscalía”, dijo Flores Saldívar.

Los cateos fueron realizados el martes en el plantel educativo ubicado al sur de Monterrey, en la zona de El Uro, así como en un inmueble propiedad del docente, ubicado en el municipio de San Nicolás.

Durante las diligencias fueron asegurados principalmente equipos de cómputo y teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a los procedimientos correspondientes para determinar si contienen información relacionada con los hechos investigados.

“El objetivo de sus trabajos de investigación fue recabar datos de prueba que puedan esclarecer los hechos relacionados con una agresión sexual al menor o pornografía infantil”, agregó.

El fiscal explicó que para conocer el contenido de los dispositivos asegurados será necesario contar con la intervención de la autoridad judicial federal.

Respecto a la postura del Colegio Tonallí, que había señalado desconocer la existencia de alguna denuncia, Flores Saldívar reiteró que ante la Fiscalía General de Justicia sí fue presentada una denuncia, la misma que dio origen a las investigaciones.

De acuerdo con lo trascendido, las diligencias son encabezadas por el Destacamento Especializado en Razón de Género de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, debido a la naturaleza de los hechos que son investigados.