Fiscalía indaga denuncias cruzadas por riña en Fidel Velázquez

Las versiones de los involucrados son completamente opuestas, por lo que será la Fiscalía la encargada de esclarecer lo sucedido mediante las investigaciones

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que ya existen denuncias presentadas tanto por la mujer que fue arrastrada por un vehículo en movimiento como por el conductor del automóvil involucrado en el incidente registrado sobre la avenida Fidel Velázquez, en Monterrey, cuyo video se viralizó en redes sociales.

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, explicó que la investigación contempla dos hechos distintos: el accidente vial y lo ocurrido posteriormente, cuando la mujer ingresó a la cabina del conductor.

“Hay denuncias de ambas partes y yo creo que es importante reconocer que uno es el accidente vial y otro es los acontecimientos que sucedieron en donde se ve que la mujer entra a la cabina del conductor”, dijo el fiscal general, Javier Flores Saldívar.

El funcionario señaló que las versiones de los involucrados son completamente opuestas, por lo que será la Fiscalía la encargada de esclarecer lo sucedido mediante las investigaciones correspondientes.

“Hay dos versiones opuestas en que la mujer dice que era para parar el vehículo y que no huyera y el conductor dice que fue agredido, eso va a ser parte de la investigación que se va a realizar por parte de la fiscalía”, agregó Javier Flores Saldívar.

El caso ocurrió en el cruce de las avenidas Fidel Velázquez y Bernardo Reyes, donde una mujer de 50 años resultó lesionada tras ser arrastrada por un auto.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Nissan Sentra color plata, con placas SPZ-585-A, presuntamente intentó retirarse del lugar después de impactar otro vehículo. En ese momento, la mujer descendió de la unidad afectada para reclamarle y se colocó junto a la puerta del conductor, en un carril con dirección al norte, hacia San Nicolás.

Sin embargo, esa versión es contradicha por el automovilista, quien sostiene que fue agredido por la mujer, situación que también forma parte de la carpeta de investigación.

Protección Civil de Monterrey informó que la lesionada fue identificada como Abyeni Judith Ortiz Maya, de 50 años, quien declaró que descendió de su Volkswagen Virtus para dialogar con el conductor de la otra unidad tras el percance, momento en el que ocurrieron los hechos captados en video y difundidos ampliamente en redes sociales.