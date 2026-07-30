Fiscalía indaga causa de choque: revisa falla mecánica en autobús

El operador de la unidad permanece hospitalizado y bajo custodia mientras especialistas revisan los sistemas del vehículo para determinar qué provocó el choque

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que continúan las investigaciones por el accidente registrado ayer en el Centro de Monterrey, donde un autobús de Transpaís terminó impactando contra una unidad de la Ruta 1, dejando a varias personas lesionadas.

Ante la versión inicial de que la unidad presuntamente habría presentado una falla en el sistema de frenado, la Fiscalía señaló que especialistas ya realizan una revisión técnica del vehículo para conocer con precisión qué ocurrió antes del impacto.

Los peritos analizan distintos componentes del autobús, entre ellos el sistema de transmisión, los frenos y el acelerador, con el objetivo de establecer si existió alguna falla mecánica o alguna otra causa que provocara que la unidad avanzara sin control.

“En las investigaciones que se han realizado, se están practicando peritajes en lo que es la transmisión, en los frenos y en el acelerador”, explicó Javier Flores Saldívar, fiscal general de justicia de Nuevo León.

La autoridad también confirmó que el conductor del autobús resultó lesionado y permanece internado en un hospital. “Están lesionadas varias personas, entre las cuales se encuentra el conductor, que tiene custodia mientras se dictamina la responsabilidad que pudiera sufrir”, detalló la Fiscalía.

Serán los resultados de los peritajes los que permitirán definir si existió una falla mecánica o alguna responsabilidad del operador.