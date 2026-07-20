Fiscalía identifica a joven asesinada en colonia Montebello

En el lugar también fueron encontrados una mochila negra y un jugo que sostenía en una de sus manos al momento del hallazgo

La mujer que fue encontrada sin vida durante la madrugada del viernes en una brecha de la colonia Montebello, en el municipio de Juárez, ya fue identificada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León como Casandra Amairani Sepúlveda, de 25 años.

Localizan el cuerpo en una brecha de la colonia Montebello

El cuerpo fue localizado en el cruce de la avenida Acueducto y la calle Montes Alpes. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima presentaba una herida en la cabeza.

En el lugar también fueron encontrados una mochila negra y un jugo que sostenía en una de sus manos al momento del hallazgo.

Fiscalía recaba indicios para esclarecer el homicidio

Tras el reporte, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron al sitio para procesar la escena, recabar indicios e iniciar las diligencias que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y quién o quiénes participaron en el homicidio.

La Fiscalía informó que la joven contaba con antecedentes por delitos contra la salud y que recientemente había recuperado su libertad tras permanecer recluida por un proceso relacionado con narcomenudeo. No obstante, las autoridades señalaron que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras la Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer el crimen y determinar el móvil del asesinato.