Fiscalía identifica a grupos dedicados al robo violento en NL

El fiscal, Javier Flores, explicó que existe una coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y la propia FGJ para atender estos hechos

Ante el aumento de reportes por robos con violencia en Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia aseguró que ya se trabaja en la identificación de los grupos que se dedican a este tipo de delitos para lograr su detención.

El fiscal general de Justicia, Javier Flores Saldívar, explicó que existe una coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y la propia Fiscalía para atender de manera específica estos hechos.

“Efectivamente, hay una coordinación a raíz de esas juntas de seguridad en que las Secretarías de Seguridades Municipales, las estatales y la propia Fiscalía estamos poniendo especial atención a ese tipo de conductas delictivas con el fin de disminuir esos índices”, señaló.

Cuestionado sobre si ya tienen identificadas bandas dedicadas al robo con violencia, el fiscal explicó que se trata de diversos grupos que operan en este tipo de delitos.

“En general, son diversos grupos que se dedican a eso y prueba de ello es que ayer creo que se detuvo a una persona que hizo un robo con violencia aquí en la ciudad de Monterrey y otro en el municipio de García”, detalló.

Flores Saldívar indicó que las corporaciones policiales mantienen especial atención sobre estos delitos para ubicar a quienes participan en los robos y llevar a cabo las detenciones correspondientes.