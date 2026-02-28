Fiscalía espera autopsia de mujer hallada en colonia Roma

Alejandra Elizabeth Medrano, cuyo cuerpo fue localizado en una casa de la colonia Roma, contaba con reporte de desaparición desde el 30 de enero en Monterrey

Javier Flores Saldívar, fiscal general del estado, informó que aún está pendiente el resultado de la autopsia de ley practicada a la mujer que fue encontrada sin vida en un domicilio de la colonia Roma, al sur de Monterrey.

“Todavía no se termina de practicar la autopsia por lo que hace a la mujer y creo que días antes se había encontrado otro cuerpo que al parecer sí fue por medios violentos”, declaró el funcionario estatal.

La mujer fue identificada como Alejandra Elizabeth Medrano, de 28 años, quien contaba con reporte de desaparición desde el pasado 30 de enero en Monterrey.

La confirmación se dio a conocer a través de publicaciones en redes sociales realizadas por allegados a la joven, quienes señalaron que el cuerpo encontrado durante un cateo corresponde a ella.

El cateo y el hallazgo del cuerpo ocurrieron el 18 de febrero en un domicilio ubicado sobre las calles Río Guadalquivir y Palestina, en la colonia Roma.

En ese mismo inmueble, días antes de la localización del cuerpo de la mujer, fue encontrado otro cuerpo, aparentemente el de un hombre, quien sí presentaba huellas visibles de violencia. Este hallazgo se registró el pasado 8 de febrero.

Al respecto, el fiscal no descartó que ambos casos pudieran estar relacionados y subrayó que las investigaciones continúan en curso.

“El hombre creo que sí, ya se identificó, parece que era originario de Apodaca”, señaló, aunque no precisó si la víctima contaba con ficha de búsqueda.

En aquella ocasión, las autoridades informaron sobre el hallazgo de restos humanos al interior de una vivienda en aparente estado de abandono, los cuales se encontraban cubiertos con cartón y basura.

La víctima masculina vestía camisa negra y pantalón de mezclilla, y no portaba calzado.