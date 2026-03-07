Fiscalía detecta fraude similar a TACTIV en el estado de Sonora

Fiscalía de NL avanza en caso TACTIV y prevé judicializar la carpeta; investigan fraudes similares y alertan sobre engaños financiero

El fiscal del estado, Javier Flores Saldívar, informó que ya se cuenta con datos sobre el caso de TACTIV y que están a la espera de judicializar la carpeta de investigación.

“Estamos ya pendientes de judicializar la ya la carpeta, se tiene datos, más que nada es la prevención es lo que debe se asegurarse la ciudadanía, el cerciorarse primeramente de la validez de esas redes”, dijo el fiscal.

Y es denuncias ante la Fiscalía de Nuevo León ha dejado ver que sitios fraudulentos se hacen pasar por firmas como TACTIV, con sede en la Ciudad de México, para engañar a personas atraídas por altos rendimientos, suplantando el nombre de instituciones financieras legítimas, como casas de bolsa.

Aunque hasta el momento no se especificó cuántas carpetas de investigación se han abierto por el caso TACTIV, se informó que se cree que hay más casos relacionados con otras supuestas casas financieras, incluyendo un incidente en el estado de Sonora.

“Hay otro caso que creo era un desarrollo en Sonora, de aquel lado y la persona fue a ver y se verificó que no había nada”, refiriéndose a que la persona denunciante acudió al lugar y no encontró evidencia de la existencia del inmueble.

Flores Saldívar hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los sitios web y promociones financieras.“Primero el llamado a la ciudadanía de que se cerciore sobre la autenticidad de las promociones que hacen”, agregó.