Fiscalía descarta múltiples cuerpos en pozo en Salinas Victoria

En los primeros reportes, difundidos desde el pasado miércoles, se señalaba que al interior del pozo podían observarse varias bolsas de plástico de color negro

Tras el reporte del presunto hallazgo de restos humanos al interior de un pozo de aproximadamente 40 metros de profundidad, ubicado en una zona despoblada de la comunidad de Los Morales, el fiscal del estado, Javier Flores Saldivar descartó que se trate de los cuerpos de varias víctimas.

Al término de la reunión de seguridad, el funcionario indicó que únicamente se ha localizado “una pieza humana”, dijo.

“Primeramente, ya se había hecho un recorrido hace seis meses, una de las buscadoras se quedó con la duda y lo que se encontró fue al parecer una pieza de un cuerpo. Se descarta entonces que sean muchos o varios, se descarta”, aseguró.

De acuerdo con el fiscal, el reciente operativo en el área surgió luego de que una madre buscadora, cuya identidad no fue revelada oficialmente, manifestara dudas sobre la posibilidad de que hubiera restos humanos en el lugar, pese a que ya se había realizado una búsqueda meses atrás.

El sitio se localiza entre brechas en una zona despoblada del municipio de Salinas Victoria, a unos 10 kilómetros en línea recta desde el kilómetro 31 de la carretera a Colombia, sitio en donde continúa el despliegue de autoridades de seguridad.

Mientras mantiene operativos en el área para continuar con la inspección del pozo y sus alrededores El fiscal también destacó que las labores de búsqueda en la entidad se realizan de manera coordinada con colectivos de familiares de personas desaparecidas.“Pues la verdad sabemos que se están haciendo las búsquedas en forma coordinada con las madres buscadoras y pues bueno, aquí afortunadamente se encontró una evidencia positiva”, agregó pero no precisó si durante el operativo realizado hace seis meses en la misma zona se habían encontrado restos humanos, ni si la pieza localizada recientemente podría corresponder a alguna persona reportada como desaparecida. Sobre los objetos localizados no se precisó nada.