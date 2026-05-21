Fiscalía descarta detenidos por homicidio afuera de bar

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en el exterior del establecimiento cuando fue atacada por sujetos armados

Pese al reporte policial, la Fiscalía General de Justicia del Estado negó las detenciones por el asesinato de un hombre en el bar Wateke.

Y es que el fiscal Javier Flores Saldivar descartó que existan personas detenidas por el hecho violento ocurrido afuera del bar, ubicado en el centro de Monterrey, durante la noche del pasado 17 de mayo.

Versión contradice reporte de Policía de Monterrey

Lo anterior contradice a la Policía de Monterrey pues en un inicio, la policía del municipio informó sobre la detención de dos hombres presuntamente relacionados con los hechos violentos, luego de que fueran sorprendidos con presunta droga durante un operativo desplegado tras la riña que dejó sin vida a un hombre.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en el exterior del establecimiento cuando fue atacada por sujetos armados.

Según la versión de la corporación municipal, uno de los detenidos fue identificado como Efraín R., de 37 años, quien presuntamente se encontraba afuera del negocio e intentaba ingresar al establecimiento después de la riña donde una persona perdió la vida.

Las autoridades municipales señalaron que al hombre le fueron asegurados 25 envoltorios con características similares a la droga conocida como cristal.

Asimismo, se informó sobre la detención de Mario Ángel R., de 50 años, identificado como encargado del bar Wateke, quien presuntamente portaba cuatro envoltorios con características similares a la droga tipo cristal.

“Hasta hoy no hay detenidos, no hay ningún detenido. A lo mejor fue por las entrevistas en las oficinas, pero hasta hoy no tenemos detenidos”, enfatizó Javier Flores Saldívar.

Autoridades catearon el inmueble

El fiscal confirmó que el inmueble sí fue cateado como parte de las investigaciones y que durante las diligencias fueron asegurados videos de vigilancia y diversos indicios considerados clave para esclarecer el crimen.