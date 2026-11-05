Fiscalía descarta amenaza de ataque armado en colegio

El fiscal Javier Flores informó que agentes acudieron a verificar el reporte y entrevistaron a un guardia de seguridad, quien descartó alguna amenaza

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó que existiera una amenaza real de ataque armado en el Colegio Regiomontano Contry La Salle, al sur de Monterrey, luego de que se reportara un mensaje con advertencias de disparos en las instalaciones del plantel.

El fiscal general de Justicia, Javier Flores Saldívar, informó que agentes ministeriales acudieron a verificar el reporte y entrevistaron a un guardia de seguridad, quien descartó que existiera alguna amenaza contra la comunidad estudiantil.

“Las amenazas que acontecieron en un colegio de la zona de Contry, la cual se verificó por la agencia ministerial y fue negativo. El agente ministerial entrevistó a un guardia de ese colegio y quedó descartada cualquier amenaza de disparos en dicho centro educativo”.

El funcionario explicó que el mensaje habría sido colocado en uno de los baños de la institución y que, tras las indagatorias, se determinó que se trataba de un reporte falso.

“Pues, al parecer, es un anuncio que se dejó en un baño de la institución, resultó ser una falsa alarma”, explicó.

Flores Saldívar agregó que, hasta el momento, la revisión no arrojó elementos que confirmaran un riesgo para los estudiantes y personal del colegio.

“Podríamos especular mucho respecto a la edad del menor y toda la cuestión, pero hasta el momento lo favorable es que fue negativa la amenaza”.

El reporte provocó la movilización de policías municipales y elementos de Fuerza Civil durante la mañana del martes, luego de que circularan fotografías del mensaje entre padres de familia.

Aunque las actividades académicas continuaron con normalidad, un grupo de padres acudió al acceso del plantel para solicitar información a los directivos ante la preocupación generada por la advertencia.