Fiscalía de Tamaulipas aún no responde por caso de menores en NL

Los menores podrían encontrarse en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que se solicitó formalmente la colaboración de esa entidad

A diez días de la desaparición de los adolescentes Héctor Gael Loya Juárez y Abraham Alexander Hernández Garza, ambos de 14 años, el fiscal del estado de Nuevo León, Javier Flores aseguró que aún no recibe respuesta de las autoridades de Tamaulipas para continuar con las investigaciones que permitan dar con su paradero.

Y es que los menores podrían encontrarse en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que se solicitó formalmente la colaboración de esa entidad para avanzar en la búsqueda.

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, explicó que la Fiscalía de Nuevo León ya envió la petición correspondiente.

“Se manda la colaboración, la colaboración es una ayuda que se solicita a la otra entidad federativa y no se ha tenido respuesta aún”, declaró el fiscal al término de la reunión de seguridad.

A la falta de respuesta institucional se suma que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas tampoco ha difundido en sus redes sociales las fichas de búsqueda de ambos menores.

Los adolescentes desaparecieron el pasado 24 de febrero. Ese día, Héctor Gael Loya Juárez fue recogido en su domicilio, ubicado en el municipio de Escobedo, por otros dos menores: Abraham Alexander Hernández Garza y Rodrigo Marcial.

Los tres jóvenes se dirigían presuntamente a una plaza comercial, pero posteriormente se perdió todo contacto con ellos.

Días después, uno de los menores, Rodrigo Marcial, fue localizado en el municipio de China, Nuevo León, mientras que Héctor Gael y Abraham Alexander continúan desaparecidos.

Hasta hace cinco días, el padre de uno de los adolescentes aún no localizados informó que los jóvenes lograron comunicarse brevemente, uno de ellos lo hizo a través de redes sociales.