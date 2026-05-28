Fiscalía de NL espera autopsia de mujer rusa en Apodaca

De acuerdo con las investigaciones, la pareja tenía apenas un mes de haber rentado la vivienda en donde finalmente fue localizada sin vida Oksana Gracheva

Han pasado ocho días desde la localización del cuerpo de Oksana Gracheva, mujer de nacionalidad rusa, en un domicilio de la colonia Villa Luz, en el municipio de Apodaca, y hasta el momento las autoridades no cuentan con los resultados finales de la autopsia.

El vicefiscal del estado, Alejandro Carlín Balboa, informó que esto se debe al avanzado estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo de la víctima.

“No hemos obtenido el resultado final de la autopsia, está pendiente dado al estado en el que se encontraba el cuerpo de esta persona”, dijo.

Principal sospechoso ya fue vinculado a proceso

Carlín Balboa recordó que el principal sospechoso, identificado como Josué Francisco, de 42 años y pareja de la víctima, ya fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de desaparición de personas y violación de las leyes de inhumación y exhumación.

Pareja tenía un mes rentando la vivienda

De acuerdo con las investigaciones, la pareja tenía apenas un mes de haber rentado la vivienda en donde finalmente fue localizada sin vida Oksana Gracheva.