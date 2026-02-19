Fiscalía de NL coordina acciones con el FBI para el mundial

El encuentro tuvo como propósito revisar antecedentes sobre posibles protestas y conductas registradas en el pasado vinculadas a actos de reacción terrorista

El fiscal general del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que sostuvo una reunión con personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) como parte de los trabajos de prevención y análisis de riesgos rumbo a los eventos relacionados con el Mundial 2026.

El funcionario explicó que el encuentro tuvo como propósito revisar antecedentes sobre posibles protestas y conductas registradas en el pasado vinculadas a actos de reacción terrorista, con la finalidad de anticipar escenarios y establecer medidas de seguridad adecuadas.

Flores Saldívar señaló que el intercambio de información permitió evaluar distintas formas de actuación que pudieran presentarse durante el desarrollo de los eventos internacionales, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades estatales.

Refuerzan estrategia de seguridad rumbo al Mundial 2026

El fiscal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los visitantes que arribarán a la entidad.

Subrayó además que la coordinación interinstitucional es un elemento clave para atender cualquier eventualidad que pudiera registrarse en el marco de los encuentros deportivos internacionales.