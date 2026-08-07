Fiscalía confirma participación de dos en homicidio de joven

La Fiscalía continúa investigando, incluyendo el análisis de material videográfico y la recopilación de testimonios de personas que se encontraban cerca1

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que fueron dos los presuntos responsables del homicidio del adolescente de 17 años, identificado como Roberto Caleb, quien fue atacado a balazos la mañana del pasado 4 de agosto en calles de la colonia Constituyentes de Querétaro Cuarto Sector, en el municipio de San Nicolás.

El vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, Alejandro Carlín, informó que las investigaciones han permitido establecer, a través del análisis de diversas grabaciones de videovigilancia, que en el ataque participaron dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta.

No obstante, señaló que ambos agresores portaban casco al momento de los hechos, situación que complica su identificación mediante únicamente las cámaras de seguridad.

“Sobre el adolescente que fue privado de su vida, hasta este momento se están analizando diversos videos en donde se advierte que participaron dos personas que se encontraban en una motocicleta. Ambas personas traían casco; se están llevando a cabo otras entrevistas a diversas personas que estaban cerca del lugar para determinar si se puede ubicar a quienes son los agresores”, declaró Carlín.

El ataque ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del 4 de agosto, cuando Roberto Caleb se dirigía a su trabajo. De acuerdo con información extraoficial, los agresores le dispararon en al menos diez ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

La Fiscalía continúa con las investigaciones, incluyendo el análisis de material videográfico y la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones al momento del ataque.