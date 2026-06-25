Fiscalía confirma hallazgo de menor arrastrado por arroyo

Fiscalía confirma que cuerpo localizado en Pesquería corresponde a Héctor Jesús Medina Escober, el menor arrastrado por la corriente en un arroyo de Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia Estatal confirmó que el cuerpo localizado durante un operativo de búsqueda en el Río Pesquería, el día 21 de junio, corresponde a Héctor Jesús Medina Escobar, el menor que fue arrastrado por la corriente de un arroyo en Monterrey.

Gracias a las pruebas de ADN se confirmó que el cuerpo localizado a la altura de la comunidad Santa María la Floreña entre los municipios de Pesquería y Doctor González correspondía al adolescente de 15 años, que fue reportado como desaparecido tras las lluvias registradas el pasado viernes por la tarde.

Según testigos, Héctor Jesús se encontraba jugando con un grupo de amigos cuando una de sus sandalias fue arrastrada por la corriente y al intentar recuperarla, terminó cayendo al arroyo, en la colonia Valle Verde.

Tras dos días de búsqueda por aire y tierra, en la que participaron Elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, del Ejército Mexicano y de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, fue que se localizó en cuerpo.

Las autoridades confirmaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, según el dictamen del estudio científico necrológico practicado en el Servicio Médico Forense, además se informó que se desactivo el reporte de búsqueda de Héctor Jesús Medina Escobar.

El cuerpo se encontró el domingo con un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León, a la altura de la comunidad Santa María la Floreña, en Pesquería.