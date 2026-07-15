Fiscalía catea vulcanizadora tras homicidio en Santa Catarina

La inspección tuvo como objetivo la búsqueda y aseguramiento de indicios que aporten información para esclarecer el asesinato ocurrido frente al establecimiento

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Como parte de las investigaciones por el homicidio de un hombre registrado la noche del domingo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó un cateo en una vulcanizadora ubicada en la colonia San Gilberto, en el municipio de Santa Catarina.

El operativo se llevó a cabo durante la tarde de este lunes en el cruce de las avenidas Coloso y San Juan de Los Lagos, donde participaron agentes ministeriales, peritos del Instituto de Criminalística y elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron la zona mientras se desarrollaban las diligencias.

La inspección del inmueble tuvo como objetivo la búsqueda y aseguramiento de indicios que puedan aportar información para esclarecer el asesinato ocurrido frente al establecimiento.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer si durante la intervención fueron asegurados objetos de interés para la investigación o si existen personas detenidas relacionadas con el caso.

El homicidio ocurrió la noche del domingo 12 de julio, cuando un hombre fue atacado a balazos justo afuera de la vulcanizadora, perdiendo la vida en el lugar.

Las autoridades también investigan una posible relación con otro ataque armado ocurrido el 26 de junio frente al mismo negocio, donde un hombre resultó lesionado.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para establecer si ambos hechos guardan alguna conexión e identificar a los responsables.