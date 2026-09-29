Fiscalía catea vivienda tras muerte de menor en Guadalupe

El hallazgo fue efectuado al interior de una recámara por su padrastro, quien alertó a su pareja sentimental y madre de la menor

La vivienda donde el sábado fue localizada sin vida una adolescente de 14 años, en Guadalupe, fue cateada como parte de las indagatorias para esclarecer el fallecimiento.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ingresaron al domicilio en búsqueda de indicios, tanto en la habitación donde se halló el cuerpo de la menor, como en el resto del inmueble.

Fiscalía realiza diligencias dentro de la vivienda

Fue a las 12:30 del mediodía del domingo cuando los agentes comenzaron la diligencia, acordonando el acceso a la cuadra.

En tanto, la Policía municipal custodió el operativo con al menos una patrulla y dos uniformados vigilando el área.

La adolescente, identificada como Alejandra Samara, fue encontrada muerta en una casa de la calle Orquídea, en la colonia Tres Caminos.

Investigan las circunstancias del fallecimiento

El hallazgo fue efectuado al interior de una recámara por su padrastro, quien alertó a su pareja sentimental y madre de la menor.

Ambos solicitaron auxilio a oficiales que realizaban un rondín preventivo, sin embargo, al arribo de paramédicos, solo se pudo confirmar el fallecimiento.

De acuerdo con las indagatorias iniciales, el cuerpo no presentaba indicios visibles de violencia, y Alejandra tampoco padecía alguna comorbilidad conocida.