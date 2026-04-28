Fiscalía avanza en caso Arboleda, afirma Mauricio Farah

A casi dos semanas del suceso, Farah dijo que la Fiscalía de Nuevo León cuenta con videos y retratos hablados del agresor

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah aseguró que las investigaciones de la fiscalía en torno al caso del homicidio cometido en una zona exclusiva del municipio tienen grandes avances.

Y es que se trata de un hecho violento que ha dado mucho de que hablar desde como ocurrió, el lugar e incluso la presencia de un oficial de transito que estuvo durante el ataque.

A casi dos semanas del suceso, Farah dijo que la Fiscalía de Nuevo León cuenta con videos y retratos hablados del agresor y han tenido un buen avance en el caso, sin embargo, también afirmo que esta en manos de la dicha dependencia y no del ayuntamiento.

Añadió que el actuar de San Pedro es entregar la información necesaria para que el ente investigador continue avanzando hasta esclarecer los hechos, por ello él no ha visto las pruebas que se tienen, pero afirmó que tendrá una reunión con el fiscal en los próximos días.

“La Fiscalía ha dado muchos avances en días pasados, ha dado avances de algunos retratos hablados, videos y de información que ellos tienen, pero yo espero en estos días yo veo al procurador en estos días para también ver cómo va esta investigación y en la medida que nosotros también podamos colaborar, pues seguir colaborando con ellos.

"Nosotros ayudamos y pasamos toda la información que tenemos de nuestro C4 y de información que nos llega, pero eso se le hace llegar a la fiscalía, videos, información, fotografías, lo que sea", señaló Farah.

En ese sentido, el alcalde destacó los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en los que San Pedro se posiciona nuevamente como el municipio con menor percepción de inseguridad en el país.

Y subrayó que estos indicadores representan tanto un logro como un compromiso para su administración, al señalar que no se puede disminuir la atención en materia de seguridad pese a los buenos resultados.

"No solamente salimos como el municipio más seguro de México, sino en esta ocasión rompimos récord, solamente el 4.4 de la población en San Pedro se sienten de alguna manera inseguros, pero bueno el 96 por ciento de la población se siente segura.

"Nunca se había llegado a esta medición desde que la ENSU empezó a hacer sus encuestas, y pues eso nos da mucho orgullo y a la vez nos compromete aún más a que en materia de seguridad no le puedes aflojar", puntualizó Farah.