Fiscalía aún no realiza peritaje al autobús de Transpais

La responsabilidad penal recae, por el momento, en el operador de la unidad, mientras que la responsabilidad civil podría corresponder a la empresa

A más de una semana del accidente protagonizado por un autobús de Transpais en el centro de Monterrey, las autoridades estatales aún no realizan el peritaje mecánico a la unidad para determinar si presentó una falla en el sistema de frenos, informó el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

El funcionario explicó que, aunque el análisis pericial continúa en trámite, la Fiscalía reunió elementos suficientes para judicializar la carpeta de investigación y proceder penalmente contra el conductor del autobús.

“Hasta el momento no se han practicado las periciales correspondientes. Hay evidencias suficientes para llevar a judicializar al chofer y que se le vincule bajo un resguardo domiciliario”, declaró Flores Saldívar.

El accidente ocurrió la mañana del 28 de julio en el cruce de las calles Villagrán y Arteaga, en el centro de Monterrey, cuando el autobús de Transpais impactó por la parte trasera a una unidad de la Ruta 1 Pilares, la cual terminó estrellándose contra la barda de un inmueble en renta.

Apenas el 4 de agosto, el conductor del autobús, identificado como José Luis “N”, de 57 años, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones culposas, luego de que un juez consideró que existían pruebas suficientes para judicializar el caso.

El fiscal precisó que la responsabilidad penal recae, por el momento, en el operador de la unidad, mientras que la responsabilidad civil podría corresponder a la empresa transportista o a quienes resulten involucrados.

“El responsable en materia penal sería el chofer, se encuentra vinculado a proceso en arraigo domiciliario. La responsabilidad civil que pudiera surgir es de la empresa o de las personas que participaron”, señaló.

Flores Saldívar también descartó que el conductor se encontrara bajo los efectos del alcohol o de alguna droga al momento del percance, al confirmar que las pruebas toxicológicas resultaron negativas.