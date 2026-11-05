Fiscalía asegura que mantiene acciones contra feminicidios

La Fiscalía sostuvo que continuará con las acciones para inhibir estos delitos y atender a los colectivos que buscan respuestas y justicia para las víctimas

Pese al incremento de feminicidios registrado durante 2026 en Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia aseguró que mantiene acciones diarias para prevenir y combatir este delito, luego del reportaje realizado por INFO7 sobre el aumento de las muertes violentas de mujeres y su relación con la violencia familiar.

El fiscal general de Justicia, Javier Flores Saldívar, reconoció que las cifras actuales representan un incremento respecto al año anterior, aunque pidió considerar los registros de periodos anteriores.

“El número oficial que se tiene es de 16 casos y efectivamente el año pasado teníamos 12 casos en todo el año. Sí, en porcentajes aparece un número alto, pero les permito recordar que en el 24 hubo 74 feminicidios. Entonces las actividades que se realizan son pendientes a prevenir la comisión de esos ilícitos.

La Fiscalía sostuvo que continuará con las acciones para inhibir estos delitos y atender a los colectivos que buscan respuestas y justicia para las víctimas.

“La fiscalía especializada en asuntos de feminicidios hace actividades diarias para tratar de inhibir este hecho delictivo. Desafortunadamente suceden picos como el que está pasando en este año, pero la idea básica es combatir esas cifras del feminicidio. En cuanto a los colectivos, igualmente con todo gusto se les atiende por miembros de esta fiscalía”.

De acuerdo con las cifras expuestas en el reportaje de INFO7, entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 13 feminicidios, una cifra cercana a los 15 registrados durante todo 2025.

Sin embargo, el fiscal informó que el número oficial actualizado es de 16 casos.

También se documentó una tendencia al alza en los delitos de violencia familiar, con incrementos estimados de entre 10 y 20 por ciento, mientras que el semáforo delictivo de septiembre mantiene este ilícito en rojo en la mayoría de los municipios metropolitanos.

Uno de los aspectos identificados es la relación entre ambos delitos.

Al menos en siete feminicidios registrados durante 2026, la pareja o expareja de la víctima figura como principal sospechosa.

Además, se expuso que Pesquería y García concentraron el mayor número de casos, con cuatro y tres muertes violentas de mujeres, respectivamente.

De acuerdo con Cómo Vamos Nuevo León, una de cada cinco víctimas de feminicidio contaba con una denuncia previa.