Fiscalía asegura droga y arma tras cateo en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre el cumplimiento de una orden de cateo con resultado positivo en un inmueble ubicado en la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey, como parte de investigaciones por delitos contra la salud.

La diligencia se realizó el 10 de enero de 2026 y derivó de actos de investigación orientados a la búsqueda, localización y aseguramiento de personas, narcóticos, armas de fuego y objetos que pudieran constituir evidencia, en seguimiento a carpetas de investigación en curso.

¿Cómo se llevó a cabo el operativo?

De acuerdo con la información oficial, un Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto encabezó el cateo, con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la FGJNL.

La orden fue ejecutada con autorización judicial en un domicilio ubicado sobre la calle Campeche, donde se realizaron labores de inspección y aseguramiento conforme a los protocolos establecidos.

Indicios asegurados durante el cateo

Como resultado de la intervención, la autoridad reportó el aseguramiento de diversos indicios relacionados con presuntos delitos contra la salud y portación de armas. Entre lo localizado se encuentran:

25 kilogramos de vegetal verde seco, con características compatibles con el narcótico conocido como marihuana; así como un arma de fuego larga abastecida con cargador y cartuchos hábiles.

Además, se aseguraron cargadores adicionales y municiones para arma de fuego larga, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para su análisis e integración a la carpeta de investigación correspondiente.

Inmueble queda bajo resguardo

La Fiscalía informó que el inmueble quedó asegurado por el Agente del Ministerio Público especializado en Narcomenudeo, con resguardo a cargo de la autoridad correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.