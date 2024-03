Fiscalía armó y filtró carpeta: Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó documentos en donde presuntamente se prueba que la Fiscalía del Estado armó y filtró la carpeta en donde se le acusa de triangular recursos para el despacho del cual es socio.

A través de sus redes sociales el mandatario estatal compartió una imagen de un pdf de un documento de la Fiscalía en el cual se le solicitó información sobre diferentes prestadores de servicios entre ellos la Firma Jurídica y Fiscal Abogados y Suministro MYR, empresas que están involucradas en esta presunta triangulación de recursos.

“La Fiscalía es controlada por la vieja política y la usan para protegerse, por eso no ha investigado ninguna de las denuncias que presentamos en contra de exfuncionarios corruptos, hace más de dos años le entregamos carpetas con pruebas de robos, fraudes y desfalcos y no pasa nada.

“En cambio, en plena campaña, se ponen a investigarme a mí y a mi familia. No me preocupa, porque no tengo nada que ocultar, pero es terrible que la Fiscalía esté haciendo la guerra sucia de la vieja política, en lugar de encarcelar a todos los que se enriquecieron robándole a Nuevo León y peor aún, dejando libres a los criminales que todos los días detiene Fuerza Civil”, se lee en su publicación de X.

El día de ayer se dio a conocer que por medio de una compañía el Gobierno de Samuel García habría triangulado al menos 202.9 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados de la cual el mandatario estatal forma parte.

Aunque la firma fue contratada durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón, los pagos reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no comenzaron a hacerse hasta octubre del 2021, fecha en la cual García inició su mandato como gobernador.

Según la información el Gobierno del estado facturó un total de 964.7 millones de pesos con la empresa Suministro MYR, la cual posteriormente facturó a una empresa “hermana” llamada Proveedor de Productos Mexicanos Jace 237.2 millones de pesos por servicios de administración corporativa.

Por último, esta segunda empresa pagó 202.9 millones al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados de la cual Samuel García es socio.

Durante una rueda de prensa el pasado miércoles, Samuel García reconoció los pagos a la firma de la cual forma parte, sin embargo, aseguró que se trataban de honorarios por servicios legales que se prestaron desde el 2017.

