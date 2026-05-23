Fiscalía analiza orden de aprehensión a José 'N' por ausencia

El empresario José Lobatón no acudió a su audiencia presencial y la Fiscalía advirtió que podría solicitar una orden de aprehensión por desacato judicial

La ausencia de José Lobatón en la audiencia presencial programada para este miércoles podría derivar en la emisión de una orden de aprehensión, informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Orozco, al explicar que la ley contempla consecuencias legales ante una insistencia injustificada.

De acuerdo con el funcionario, la audiencia fue convocada de manera presencial por el Poder Judicial, sin embargo, el imputado no acudió y la justificación presentada por su defensa no fue considerada válida por el juez.

“La audiencia se convocó para el día de hoy de forma presencial por parte del Poder Judicial. La defensa trató de esgrimir algún argumento para justificar el hecho de que la persona no se presentara. La ley establece que la incomparecencia injustificada a una situación judicial produce legalmente una declaratoria de sustracción de la acción de la justicia y esta declaración, a su vez, faculta al Ministerio Público a solicitar el libramiento de una orden de aprehensión”, explicó Luis Orozco.

El caso forma parte de las investigaciones relacionadas con Proyectos 9, en donde José Lobatón enfrenta acusaciones por presuntos fraudes inmobiliarios.

Según detalló la autoridad, el abogado defensor intentó justificar la ausencia de Lobatón durante la audiencia pero el juez rechazó los argumentos presentados, por lo que la situación jurídica del acusado podría agravarse en las próximas horas si el Ministerio Público solicita formalmente la orden de captura.

Además, la Fiscalía actualizó las cifras relacionadas con las denuncias interpuestas contra el empresario. Hasta el momento, el número de querellas presentadas está cerca de las 200, mientras que el monto económico reclamado supera los 560 millones de pesos.