Fiscalía analiza dispositivos asegurados en colegio de Monterrey

Hasta ahora, las autoridades no cuentan con elementos suficientes para realizar la detención del hombre señalado en la denuncia

A poco más de dos semanas de los operativos simultáneos realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado, las autoridades continúan con el análisis de los dispositivos electrónicos asegurados durante los cateos relacionados con una denuncia por un presunto caso de pornografía infantil en un colegio ubicado al sur de Monterrey.

Los operativos fueron realizados el martes en el plantel educativo localizado en la zona de El Uro, así como en un inmueble ubicado en el municipio de San Nicolás, señalado como domicilio de un matrimonio y presuntamente propiedad de un docente, quien fue señalado en la denuncia por una posible conducta delictiva.

“Fueron recabados en dos cateos diversas computadoras, algunos teléfonos, algunas Ipads que en este momento se encuentran siendo analizadas por el departamento del área de inteligencia de la Fiscalía para advertir del tipo de contenidos”, especificó Alejandro Carlín, vicefiscal del Estado.

Fiscalía revisa el contenido de los equipos asegurados

El funcionario explicó que precisamente uno de los objetivos de este análisis es determinar si en los dispositivos existe material relacionado con pornografía infantil.

“Hasta este momento es precisamente lo que se está buscando (si hay pornografía infantil) en el análisis de estos objetos”, agregó.

Hasta ahora, las autoridades no cuentan con elementos suficientes para realizar la detención del hombre señalado en la denuncia, por lo que la investigación continúa en proceso mientras se revisa el contenido de los equipos electrónicos.

Investigación comenzó a partir de una denuncia

Carlín señaló que la investigación se originó a partir de una denuncia, la cual derivó en las diligencias realizadas por la Fiscalía en ambos inmuebles.