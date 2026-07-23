Fiscalía analiza aumento de delitos de género en la ola de calor

El vicefiscal, Luis Enrique Orozco, explicó que el estudio continúa en proceso y contempla la evaluación del nivel de riesgo de las víctimas

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene un análisis de 365 mil expedientes relacionados con delitos de género y delitos sexuales, correspondientes al periodo de 2019 a la fecha, con el objetivo de identificar el comportamiento de estos ilícitos durante la temporada de calor y fortalecer las estrategias de prevención junto con otras autoridades.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, explicó que el estudio continúa en proceso y contempla también la evaluación del nivel de riesgo de las víctimas que presentan una denuncia.

La tarea que está haciendo la Fiscalía es analizar todas las carpetas del 2019 hasta la fecha, particularmente en lo relativo al incremento de la incidencia. Se están analizando cerca de 365 mil expedientes; los delitos que se analizan son delitos de género y delitos sexuales.

Además, habló sobre estadísticas pasadas, donde mencionaba las variaciones en los años analizados.

Ha habido históricamente una incidencia que se manifestó con un pico en el 2022. Luego vino un decremento, se volvió a manifestar un pico en el 2025 y actualmente se observa una tendencia al alza, pero no comparada o proyectada ni con el 2025 ni con el 2022”, detalló.

El funcionario precisó que el informe aún es preliminar, ya que, además de revisar las carpetas de investigación, se procesan los resultados de las evaluaciones de riesgo realizadas a cada una de las víctimas que acuden a denunciar.

Una vez concluido, la información será compartida con las autoridades responsables de las acciones preventivas.

Respecto a la violencia familiar, Orozco exhortó a la población a denunciar cualquier tipo de agresión y afirmó que la Fiscalía trabaja para fortalecer los mecanismos de acceso a la denuncia.

La mejor recomendación que podemos hacer, en cuanto a las tareas que a la Fiscalía tocan, es denunciar cualquier agresión física, verbal, patrimonial, económica, sexual, de que una mujer o un niño o una niña puedan ser objeto.

Estamos en un trabajo bastante acucioso, tratando de mejorar el acceso a nuestros portales de denuncia para que la ciudadanía sea efectivamente atendida y pueda presentar sus denuncias”, concluyó.