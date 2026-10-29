Fiscalía aclara que salida de José “N” fue por atención médica

De acuerdo con el fiscal general, José “N” habría presentado problemas urológicos, por lo que fue trasladado al hospital para una revisión médica

Luego de que trascendiera que José “N”, propietario de la desarrolladora Proyectos 9, señalada por un presunto fraude millonario, había salido de prisión, el fiscal general de Justicia del estado, Javier Flores Saldívar, aclaró que no se trató de una liberación, sino de una salida para recibir atención médica en el Hospital Universitario.

El funcionario explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apodaca, el interno acudió con un especialista en urología, sin que el traslado fuera notificado a la autoridad judicial correspondiente.

“La información que se nos brindó por parte del Cereso de Apodaca fue en el sentido de que fue una atención médica que indebidamente no avisaron a la autoridad judicial del movimiento de esa persona, pero es una atención médica con el urólogo”, precisó Flores Saldívar.

De acuerdo con el fiscal general, José “N” habría presentado problemas urológicos, por lo que fue trasladado al hospital para una revisión médica.

Respecto a quién autorizó la salida del interno, Flores Saldívar señaló que hasta el momento se desconoce quién tomó esa decisión y apuntó que corresponde a la Secretaría de Seguridad del Estado investigar lo ocurrido.

“Desconocemos (quién autorizó la salida), yo creo que corresponde a la Secretaría de Seguridad el hacer investigación de esa naturaleza e imponer la coacción disciplinaria que corresponde”, agregó.

El fiscal también destacó que la falta de notificación por parte de las autoridades penitenciarias tomó por sorpresa a las instancias judiciales, al no tener conocimiento del traslado para la atención médica.

Pese a la situación, Flores Saldívar confirmó que José “N” ya se encuentra nuevamente internado en el Cereso de Apodaca.

“Ya está de regreso al Cereso de Apodaca”, indicó.

Finalmente, el funcionario señaló que las consecuencias por la omisión de notificar a la autoridad judicial serían de carácter administrativo para la persona o los servidores públicos que resulten responsables, una vez que se determine cómo ocurrió el traslado.