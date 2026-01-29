Fiscal confirma ocho detenidos en Dr. Coss por Operativo Muralla

El fiscal señaló que estas acciones forman parte del reforzamiento de seguridad en municipios en dónde se h detectado presencia de grupos delictivos

Como parte de la estrategia de seguridad implementada en la zona norte del estado, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores, informó que el Operativo Muralla ha comenzado a dar resultados en el municipio de Doctor Coss, donde se logró la detención de ocho personas y el aseguramiento de armas y drogas.

El fiscal detalló que los detenidos son presuntamente originarios del estado de Tamaulipas y habrían ingresado recientemente a Nuevo León, por lo que aún se analizan las particularidades del caso para determinar su posible relación con grupos criminales que operan en la región.

Flores señaló que estas acciones forman parte del reforzamiento de seguridad en municipios donde se ha detectado presencia de distintos grupos delictivos, algunos de ellos independientes y otros vinculados a cárteles ya identificados, lo que ha generado un incremento en la incidencia delictiva.

Indicó que el Operativo Muralla se desarrolla de manera coordinada con Fuerza Civil y otras corporaciones de seguridad, y aseguró que la estrategia continuará vigente al estar arrojando resultados positivos en el combate al crimen organizado.

Finalmente, el fiscal reiteró que las autoridades mantendrán presencia permanente en la zona para inhibir actividades delictivas y garantizar la seguridad de la población.