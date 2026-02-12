Fiscal confirma detenido por caso Britany Nahomi

El fiscal detalló que el detenido es un menor de edad y que, a solicitud de los familiares de la víctima, se mantiene reserva total de sus datos personales

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que existe una persona detenida en relación con el caso de la desaparición y muerte de la menor de 15 años Brithany Nahomy; sin embargo, precisó que inicialmente fue asegurada por un delito distinto, luego de que durante un cateo se localizara droga en el inmueble, por lo que fue puesta a disposición por narcomenudeo.

El fiscal detalló que el detenido es un menor de edad y que, a solicitud de los familiares de la víctima, se mantiene reserva total de sus datos personales, en respeto a la condición de la occisa.

Precisó que este mismo día se pretende imputarle formalmente los hechos relacionados con el homicidio de Brithany Nahomy.

Flores Saldívar agregó que, además, se está analizando la posible participación de la madre del menor detenido en los hechos, aunque no se han dado detalles sobre su situación legal hasta el momento.

“Se están analizando la participación que pudo tener la señora”, dijo el fiscal, subrayando que la investigación continúa abierta y respetando la reserva solicitada por la familia de la víctima.