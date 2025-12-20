Firman convenio de colaboración entre la CMIC y la UANL

Asimismo, la colaboración beneficiará al sector de la construcción porque contará con talento mejor preparado y acceso a proyectos conjuntos.

La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) firmaron un convenio de colaboración en el que ambas instituciones se comprometen a impulsar las prácticas de profesionalización, innovación, investigación y desarrollo académico en el sector de la construcción, entre otras acciones.

La reunión se realizó en la Sala de Videoconferencias de la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas del Campus de Ciencias Agropecuarias.

El Rector de la Máxima Casa de Estudios UANL, Santos Guzmán López, y el Presidente de la CMIC Nuevo León, Rodrigo Garza Tijerina, signaron el documento oficial que beneficiará al estudiantado de la UANL.

El convenio permitirá su participación en programas, proyectos y oportunidades laborales de la CMIC, además de promover iniciativas de desarrollo social y humano, las cuales fortalecerán la formación integral y la vinculación universidad-empresa con impacto en la comunidad.

Asimismo, la colaboración beneficiará al sector de la construcción porque contará con talento mejor preparado y acceso a proyectos conjuntos.

De esta manera se fortalecen ambas instituciones porque se impulsan iniciativas de impacto social y humano, ya que tiene como eje fundamental la formación de los estudiantes de Nuevo León.

Guzmán López enfatizó su entusiasmo por la firma del convenio porque permitirá el crecimiento de ambas instituciones.