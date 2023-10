Firman Cemex y UMM convenio para emplear a estudiantes

Aquí está la magia de este modelo: no hay donativos, no hay asistencialismo, no, la empresa da empleo, la empresa trabaja, el joven trabaja para devengar esa remuneración y la Universidad educa y beca. Aquí nadie regala, aquí lo que hacemos es unir talentos, compartir un sueño y trabajar por un mejor México", consideró Sepúlveda.