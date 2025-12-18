Firma Escobedo convenio ambiental con Profepa

Escobedo asumirá funciones críticas que correspondían exclusivamente a niveles superiores de gobierno, tales como presentación de denuncias por daño ambiental

En un paso sin precedentes para la autonomía municipal en materia ecológica, el Gobierno de Escobedo se convirtió este miércoles en el primer municipio del país en contar con atribuciones plenas para la protección del entorno natural. Esto fue posible gracias a la firma de un convenio de colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El acuerdo fue formalizado por el alcalde Andrés Mijes; Samantha Covarrubias, subdelegada jurídica de Profepa; y Eduardo Villanueva, encargado de despacho de la Profepa en Nuevo León. Con este documento, el municipio adquiere la capacidad legal de hacer cumplir la ley ambiental de manera directa y firme.

Crecimiento con orden ambiental

Durante el evento, ante representantes de la iniciativa privada y la sociedad civil, Mijes subrayó que este convenio es un pilar de la llamada "4T Norteña", donde el desarrollo industrial y urbano debe ir de la mano con la sostenibilidad.

“Hoy reafirmamos que la política ambiental no frena el crecimiento; por el contrario, lo hace posible, duradero y mejor. Cuidar el aire, el agua y el territorio no es una moda, sino una condición para competir y atraer inversión”, señaló el edil.

Estas serán sus responsabilidades

A partir de esta sinergia, Escobedo asumirá funciones críticas que antes correspondían exclusivamente a niveles superiores de gobierno, tales como presentación de denuncias por daños ambientales, expedición y aplicación del reglamento municipal en la materia, cecanismos de auditoría ambiental y planes de respuesta a emergencias.

Reconocimiento nacional

Carlos Álvarez, Presidente de México, Comunicación y Ambiente, calificó el acuerdo como histórico y destacó la voluntad política de Mijes como una "excepción" positiva en el panorama nacional, señalando a Escobedo como un referente para el resto de los municipios de México.

Por su parte, el Alcalde indicó que este liderazgo se alinea con la visión nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la ciencia y la sostenibilidad son ejes centrales del desarrollo humano.

El evento contó con la presencia de figuras destacadas como Luis Manuel Guerra, Presidente del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, además de autoridades estatales y líderes empresariales, quienes atestiguaron este giro en la política pública que busca garantizar que cuidar el ambiente sea, ante todo, cuidar a las personas.