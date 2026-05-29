Firma CAINTRA alianza en apoyo de las PyMEs industriales

Las empresas afiliadas a CAINTRA podrán acceder a una oferta integral diseñada para acompañarlas en distintas etapas de desarrollo

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA) formalizaron una alianza estratégica con Santander México mediante la cual el banco canalizará una bolsa de hasta 100 millones de pesos en créditos para impulsar el crecimiento, profesionalización y financiamiento de las pequeñas y medianas empresas afiliadas al organismo empresarial.

El acuerdo forma parte de la estrategia de CAINTRA para fortalecer el acceso al financiamiento de las PyMEs en Nuevo León, a través de alianzas con instituciones financieras que permitan ampliar las opciones de crédito, mejorar las condiciones de financiamiento y acompañar el desarrollo empresarial de sus afiliados.

Ofrecerán créditos y condiciones preferenciales a PyMEs

Como parte de esta alianza, Santander pondrá a disposición de los socios de CAINTRA condiciones preferenciales de crédito, sujetas a evaluación de riesgo y al perfil crediticio de cada empresa.

La oferta contempla una bolsa disponible de hasta 100 millones de pesos en crédito colocado, aplicable a productos como Crédito Simple y Crédito Ágil, con opciones de tasa fija y variable, además de beneficios específicos en la comisión por apertura para los primeros créditos formalizados bajo este convenio.

A través de este acuerdo, las empresas afiliadas a CAINTRA podrán acceder a una oferta integral diseñada para acompañarlas en distintas etapas de desarrollo, mediante soluciones financieras, herramientas digitales, beneficios empresariales, programas de formación y capacidades de expansión internacional.

Durante el anuncio, Marcos Abal Soneira, Director Ejecutivo de PyMEs en Santander México, destacó que:

“Nuevo León tiene un papel estratégico como polo industrial, manufacturero y exportador del país, y sus PyMEs exigen soluciones financieras ágiles que les permitan seguir generando empleos y desarrollo, y por ello abriremos la llave del crédito y beneficios no financieros para darles el acompañamiento que necesitan en alianza con CAINTRA”.

Por su parte, Jorge Santos Reyna, presidente de CAINTRA Nuevo León, señaló que el objetivo del convenio es brindar a las empresas afiliadas una oferta financiera más competitiva que responda a sus necesidades de operación, inversión y crecimiento.

“Además, estamos impulsando que cada vez más empresas puedan construir historial crediticio, ampliar sus alternativas de financiamiento y acceder a condiciones más competitivas a partir de una mayor diversidad de opciones. El acuerdo firmado es una plataforma de colaboración para que las PyMEs de CAINTRA tengan más opciones, mejores condiciones y mayor acompañamiento en su desarrollo financiero”.

Alianza incluye becas y programas de capacitación

Además de las soluciones de financiamiento, la alianza incorpora una oferta de valor no financiera enfocada en fortalecer la operación y profesionalización de las PyMEs mediante 5 mil becas, acceso a programas de formación, herramientas tecnológicas, beneficios comerciales y plataformas orientadas al emprendimiento, innovación y desarrollo de talento.

Por su parte, CAINTRA destacó que el convenio representa un paso más en su objetivo de brindar a las empresas afiliadas alternativas competitivas de financiamiento y fomentar una cultura financiera sólida que contribuya al desarrollo y permanencia de las PyMEs en un entorno económico cada vez más dinámico.