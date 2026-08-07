Finanzas iniciará este mes elaboración del Paquete Fiscal NL 2027

Esta dependencia destaca que la propuesta a presentar buscará el equilibrio presupuestal, reconociendo que 2027 es un año electoral

El Gobierno de Nuevo León informó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General comenzará este mes el proceso de elaboración del Paquete Fiscal 2027, con el compromiso de presentar el proyecto de presupuesto en tiempo y forma ante el Congreso del Estado.

“La siguiente semana se darán a conocer a las dependencias, entidades, poderes y organismos constitucionalmente autónomos los lineamientos para la elaboración del presupuesto de egresos 2027 y dar las capacitaciones respectivas, a fin de que integren sus necesidades, metas, objetivos y prioridades al paquete fiscal 2027”, informaron las autoridades estatales.

Como parte del proceso, también se impartirán capacitaciones para que cada ente gubernamental integre sus necesidades de gasto, así como sus metas, objetivos y prioridades dentro del proyecto presupuestal del próximo ejercicio fiscal.

El gobierno estatal explicó que este procedimiento permitirá definir las necesidades de ingresos y egresos para 2027, en cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ante las recientes declaraciones de legisladores locales sobre la complejidad para alcanzar acuerdos por el próximo proceso electoral y la discusión del presupuesto, la Secretaría de Finanzas aseguró que el Paquete Fiscal 2027 privilegiará el balance financiero.

Esta dependencia destaca que la propuesta a presentar buscará el equilibrio presupuestal, reconociendo que 2027 es un año electoral, y se proporcionarán todos los elementos técnicos necesarios que sirvan para llegar a los consensos para su aprobación.

Se agregó que el Ejecutivo entregará todos los elementos técnicos necesarios para facilitar la construcción de consensos que permitan la aprobación del Paquete Fiscal.

Finalmente, destacó que la planeación del Presupuesto 2027 estará orientada a optimizar al máximo los recursos públicos.

“La planeación del Paquete Fiscal 2027 contempla la máxima optimización de los recursos para fortalecer la operatividad de cada área de los distintos entes gubernamentales y la satisfacción de la necesidad de la sociedad de Nuevo León”, concluyeron.

El presupuesto deberá ser presentado ante el Congreso del Estado de Nuevo León a más tardar el 20 de noviembre.