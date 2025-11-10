Finanzas de NL destacan inversión récord y manejo responsable

Carlos Garza señaló que Nuevo León invirtió casi 100 mil millones en 250 proyectos, con deuda controlada y sostenibilidad financiera.

Carlos Garza, secretario de Finanzas y Tesorero General de Nuevo León, destacó previo al informe de gobierno que la administración ha logrado una inversión histórica en infraestructura y programas sociales, superando los 100 mil millones de pesos en cuatro años.

“Esta barra se traduce en un poco más de 250 proyecto: metro, camiones, Gloria Colombia, la Serrana, el Hospital Infantil, pero hay mucho más debajo de lo visible.”

El funcionario señaló que la inversión es mucho más robusta que en los últimos tres sexenios y que, comparado con otros estados, Nuevo León ocupa probablemente el primer lugar por su capacidad de administrar recursos.

Garza explicó que los recursos no se destinan a gasto corriente, sino a obras concretas de impacto para la ciudadanía, como cuarteles, regimientos, unidades médicas móviles, escuelas, canchas y proyectos de movilidad.

Sobre la deuda del Estado, aclaró que aunque se ha incrementado, se ha hecho de manera sostenible y acorde con la capacidad financiera del gobierno.

“Todo es relativo. Nuestra capacidad de financiamiento crece, pero lo relevante es para qué queremos el financiamiento.”

Finalmente, enfatizó que la gestión de los recursos prioriza la inversión productiva y de largo plazo, asegurando que la deuda se utilice en infraestructura y proyectos que beneficien directamente a la población de Nuevo León.