Fina Ferrara, regia del performance, será premiada en Milán

Fina Ferrara se ha desarrollado con éxito como bailarina de danza contemporánea, pero es su paso por el performance, donde ha cosechado su mayor éxito

Por: Luis Padua

Marzo 09, 2023, 8:31

Un orgullo para la comunidad regiomontana es Fina Ferrara, quien se ha destacado por su labor como artista del performance, y ha logrado que su trabajo sea aplaudido a nivel internacional, por lo que en breve, viajará a Europa para recoger una importante presea.

“Es un premio internacional, se llama Leonardo Da Vinci, va a haber una premiación en Milán el 5 de abril, es un premio que se le otorga a otros 70 artistas de todo el mundo, se otorga por mérito artístico”, compartió Ferrara, quien además aprovechará su estancia en Italia, para participar en una exposición colectiva en Venecia, donde presentará un videoarte.

Fina comenzó desde los 10 años a trabajar con el cuerpo, es exbailarina del Ballet de Monterrey, y se ha desarrollado con éxito como bailarina de danza contemporánea, pero sin lugar a dudas, es su paso por el performance, al usar su cuerpo como instrumento para crear arte interpretativo, donde ha cosechado su mayor éxito.

“Esta necesidad de expresarme por una parte fue lo que me llevó a hacer performance”. Para la creación de sus piezas Fina lleva un minucioso proceso de proyección y trabajo interno.

“El performance nace de una emoción que me perturba o que me incómoda, y empiezo a indagar en esta emoción, básicamente los performances me sirven como una especie de terapia para poder trascender alguna situación.

“Al cuestionarme les estoy también planteando al público estos mismos cuestionamientos. La mayoría de mis performances van alrededor de estas estructuras mentales-sociales que tenemos y que muchas veces nos limitan”, reflexionó la artista.

Para solventar los gastos de su viaje a Milán, la artista ofrecerá una fiesta de recaudación en LaCuraduría este sábado 11 de marzo, donde además de cena, exposición y happening, habrá obra de Ferrara de regalo, para más detalles está el WhatsApp 8180207194, también puedes realizar tu donativo a través de la plataforma GoFundMe.