Fin de una era en Finanzas: Carlos Garza deja Tesorería NL

A través de un correo electrónico dirigido a su equipo, Garza se despidió agradeciendo una década de labor al frente de la dependencia

Tras semanas de rumores, se confirmó la salida de Carlos Garza Ibarra de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León y ya está en la mira su relevo: Ulises Carlin de la Fuente.

A través de un correo electrónico dirigido a su equipo, Garza se despidió agradeciendo una década de labor al frente de la dependencia, mensaje que fue secundado por colaboradores en redes sociales.

“Como seguramente ya sabes, porque lo he comunicado a los responsables de todas las áreas, al concluir 2025, por una decisión personal, terminaré mi encargo como Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado. Luego de diez años a cargo de la Tesorería, he decidido cerrar este ciclo en el Gobierno del Estado y emprender una nueva etapa profesional”, escribió Garza.

Movimientos en el gabinete estatal

Aunque Garza afirma que su salida obedece a “una decisión personal”, el hecho parecería formar parte tardía de una serie de movimientos realizados rumbo a la segunda mitad del sexenio, y que colocan a personajes muy cercanos a Samuel en los puestos más claves del gobierno estatal, como ocurrió con Miguel Flores en Secretaría General de Gobierno; Daniel Acosta de Participación Ciudadana y Raúl Lozano en Medio Ambiente.

Asimismo, gente que trabajaba directamente con él publicó en sus redes sociales mensajes de agradecimiento y deseándole a Carlos Garza éxito en sus nuevos proyectos.

“Estimado Carlos Garza Ibarra te deseo de corazón el mejor de los éxitos que sin duda lo tendrás, vivir diez años juntos en la Tesorería del Estado no fue fácil , pero pudimos sortear muchas cosas para bien de nuestro Estado , nos seguiremos viendo somos de aquí y aquí nos quedaremos, lo mejor está por venir , te abrazo con afecto”, escribió Jorge Cantú, su Secretario Particular.

Ulises Carlín, perfil para relevo

Ante la vacante, trascendió que el gobernador Samuel García designará como interino a Ulises Carlín de la Fuente, actual consejero jurídico del Estado.

No obstante, el Ejecutivo buscará que Carlín sea ratificado como titular por el Congreso local.