Fijan topes de gastos electorales en Nuevo León

Las reglas aplican también para aspirantes a candidaturas independientes durante la etapa de búsqueda de respaldo ciudadano.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) fijó los topes de gastos que podrán ejercer los partidos políticos y aspirantes a candidaturas independientes durante las precampañas y campañas del proceso electoral 2026-2027.

Durante una sesión extraordinaria celebrada este jueves, el Consejo General del organismo aprobó los montos máximos para las contiendas por la gubernatura, las 26 diputaciones locales y los 51 ayuntamientos del estado.

“El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) estableció los topes de gastos de precampañas y campañas electorales para las elecciones de Gubernatura, Diputaciones locales y Ayuntamientos, así como el límite de erogaciones de las personas aspirantes a candidaturas independientes para el proceso electoral 2026-2027”, indicó el instituto.

Para las precampañas, que se desarrollarán del 13 de diciembre de 2026 al 21 de enero de 2027, el tope de gastos para la elección de la gubernatura será de $14 millones 417 mil 268 pesos.

En el caso de las diputaciones locales, el límite global será de $6 millones 561 mil 57 pesos, mientras que para los ayuntamientos se estableció una bolsa conjunta de $9 millones 835 mil 739 pesos.

Estos montos corresponden al 20% de los topes de gastos fijados para las campañas de la elección inmediata anterior, conforme a la legislación electoral.

Por otra parte, para las campañas constitucionales, programadas del 4 de abril al 2 de junio de 2027, el límite de gastos para la contienda por la Gubernatura será de 75 millones 510 mil 813 pesos.

Para las diputaciones locales, el monto global ascenderá a $48 millones 911 mil 341 pesos, y para las elecciones de los 51 ayuntamientos será de $73 millones 323 mil 422 pesos.

El IEEPCNL explicó que para determinar los límites se consideraron factores como la inflación, el listado nominal de electores, la extensión territorial, la densidad poblacional y la duración de las campañas, además de los topes establecidos en procesos electorales anteriores.

El organismo determinó que las personas aspirantes a candidaturas independientes deberán sujetarse a los mismos montos máximos establecidos para las precampañas, de acuerdo con el cargo de elección popular al que busquen contender, durante la etapa de obtención de respaldo ciudadano.

Precampañas

Del 13 de diciembre de 2026 al 21 de enero de 2027

Gubernatura: $14 millones 417 mil 268 pesos.

Diputaciones locales: $6 millones 561 mil 057 pesos en total (distribuidos en los 26 distritos locales).

Ayuntamientos: $9 millones 835 mil 739 pesos en total (dividido entre los 51 municipios del estado).

Campañas

Del 4 de abril al 2 de junio de 2027