FIFA tendrá piso exclusivo en Fuerza Civil rumbo al Mundial 2026

El nuevo centro de mando concentrará la coordinación de seguridad, monitoreo y respuesta ante cualquier incidente durante la justa deportiva

Nuevo León entrará oficialmente en “modo Mundial” a partir del próximo lunes, así lo aseguró el gobernador Samuel García, y es que en medio de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ahora las reuniones de seguridad serán de manera permanente en el nuevo edificio de Fuerza Civil con monitoreo las 24 horas, donde también se instalarán representantes de la FIFA, consulados y organismos internacionales vinculados al evento.

El mandatario estatal destacó que la FIFA contará con un espacio exclusivo dentro del complejo de seguridad.

“Ya se integra de manera formal FIFA y va a tener a partir del lunes ya todo un piso en este edificio”, aseguró.

Como parte de la estrategia de atención a visitantes extranjeros, García informó que el sistema de emergencias 911 comenzará a operar en varios idiomas a partir del lunes, con el objetivo de brindar asistencia a turistas y delegaciones internacionales.

“Nos ponemos en modo mundial, máxima alerta, cero riesgos, máximo blindaje, máxima cobertura”, agregó.

El gobernador señaló que en los próximos días comenzará el arribo escalonado de selecciones nacionales y de aficionados procedentes de distintos países. Actualmente ya se encuentra la selección de Japón en territorio estatal, mientras que el lunes llegará Túnez, el jueves Suecia y posteriormente las delegaciones de Corea del Sur y Sudáfrica.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, informó que mil 500 elementos serán desplegados para atender y proteger a los visitantes en las zonas con mayor concentración de personas durante las actividades relacionadas con el Mundial.

El operativo contemplará labores de coordinación interinstitucional, despliegues estratégicos e inteligencia operativa.

“De aquí (del nuevo edificio de Fuerza Civil) se despliegan todos los monitoreos operativos, las actividades en el estadio, en resumen, estamos listos para el Mundial”, aseguró.

El nuevo centro de mando concentrará la coordinación de seguridad, monitoreo y respuesta ante cualquier incidente.