FIFA destaca trabajo de Protección Civil de Nuevo León en Mundial

La FIFA entregó un reconocimiento oficial a Protección Civil de Nuevo León por el operativo del Mundial que concluyó con saldo blanco tras 40 días de eventos

La labor realizada por Protección Civil de Nuevo León durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue reconocida por la FIFA, luego de que los 40 días de actividades relacionadas con la justa deportiva concluyeran con saldo blanco, pese a la realización de partidos, transmisiones, conciertos y otros eventos masivos.

El reconocimiento fue entregado por Claudio Valdés Carranza, Senior Manager Safety & Security Nuevo León de la FIFA, al director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos Cavazos, así como al secretario General de Gobierno, Miguel Flores, durante una ceremonia realizada en la Explanada de los Héroes, frente a decenas de elementos que participaron en el operativo para salvaguardar la integridad de habitantes y visitantes.

"Hoy Nuevo León está preparado para tener cualquier evento de talla mundial. A nombre de la FIFA quiero agradecerles al Gobierno del Estado. Cuando el trabajo está bien hecho nadie lo nota y así fue el trabajo”, expresó Claudio Valdés Carranza.

Por su parte, Erik Cavazos destacó el reto que representó coordinar un operativo de esta magnitud, especialmente al comparar el contexto actual con el Mundial de 1986.

"En su momento, en el 86 no existía Protección Civil, entonces fue un reto doble, un reto para la Dirección Estatal de Protección Civil en conjugar todos los esfuerzos con Guardia Nacional, con la SEDENA, con Fuerza Civil y, obviamente, todas las dependencias que participaron”, señaló.

El director de Protección Civil también reconoció la colaboración de las corporaciones municipales, cuya participación fue fundamental para mantener la seguridad durante los eventos mundialistas.

A su vez, el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, agradeció el compromiso de los elementos de Protección Civil y resaltó su entrega durante la competencia internacional.

"Y ustedes, elementos de Protección Civil Nuevo León, una vez más demostraron de qué están hechos. Quiero reconocerles su trabajo. En esta corporación hay hombres y mujeres que todos los días se levantan e incluso ponen en riesgo su vida”, expresó.

Asimismo, aseguró que el desempeño de las corporación contribuyó a posicionar al estado como la mejor sede del torneo.

"Gracias a los elementos, Nuevo León fue la mejor sede”, afirmó.

De acuerdo con las autoridades, la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una derrama turística importante para el estado, con la llegada de alrededor de dos millones de visitantes, además de una ocupación máxima en aeropuertos, hoteles y restaurantes durante el desarrollo del evento.