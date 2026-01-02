Fieles reciben el 2026 con misas en la Catedral de Monterrey

El padre Alfonso Rogelio Villarreal invitó a los fieles a iniciar el año con unidad, paz y compromiso con el bienestar de la comunidad.

La Catedral de Monterrey fue punto de encuentro para decenas de fieles que acudieron a las misas de Año Nuevo para dar la bienvenida al 2026 en un ambiente de fe y reflexión.

Desde las 10 de la mañana hasta la última misa a las 6:30 de la tarde, se registró la asistencia de familias completas, parejas y adultos mayores, para formar parte de este inicio en la iglesia.

Las celebraciones religiosas estuvieron marcadas por mensajes de esperanza, agradecimiento y nuevos comienzos, en los que el padre Alfonso Rogelio Villarreal invitó a los fieles a iniciar el año con unidad, paz y compromiso con el bienestar de la comunidad.

Cada uno de los asistentes afirmaban llegar con la idea de agradecer por lo vivido en 2025 y pedir que la salud y unión familiar continúe en este nuevo año 2026.