Fieles guardianes: Cuidan perros a ciudadanos al cruzar en balsa

Tres perros de la raza pastor alemán son los encargados de 'vigilar' que los ciudadanos que cruzan en balsa el Río San Juan lleguen con bien

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En el Río San Juan, en los límites de los municipios de Cadereyta y Los Ramones, hay tres canes de la raza pastor alemán, entre ellos "La Lola" y "Rayovic", que son como héroes.

Este singular "equipo” se ha metido al cauce para salvar a quienes por desgracia han caído al cruzar en balsa o a pie, desafiando a la corriente, que es traicionera.

Incluso, para el rescate, estas mascotas se han introducido en puntos donde la profundidad es de hasta siete metros o más.

Esto sucede en los límites entre las comunidades de El Tepehuaje, en Cadereyta, y Las Alazanas, en Los Ramones.

Don Alfonso Cervantes Machorro es dueño de la balsa que sobre el río cruza a los habitantes de Cadereyta a Los Ramones y viceversa para que vayan a la escuela, al trabajo y a la consulta médica.

Y es también el dueño de estos acomedidos caninos, que hacen una labor destacada.

"Hace poquito me caí al río, andaba pescando, me caí, él se asustó mucho y se tiró al agua, al muchacho que andaba conmigo le di el mecate de la atarraya (red de pesca circular) y antes de que el muchacho agarrara el mecate de la atarraya, él me estaba sosteniendo con el mecate, y ahí la profundidad es de unos siete metros", recordó en relación a uno de los canes.

Cuando alguien va en la balsa, a estos ejemplares animales les da igual ir arriba o meterse al agua, porque lo que les interesa es disfrutar del viaje.

"Muy bonitos, todo mundo los conoce, ellos se vienen a pasear con la gente, van y vienen. Si no los suben a la balsa, ellos se pasan”, explicó.

El otro sabueso responde al nombre de Tunder o Conde.

A la pregunta de si ellos ya podrían ser elementos meritorios de Protección Civil, respondió que sí.

Así que a ellos nadie les va a dar clases de salvamento.

"Haga de cuenta: como si cada perro fuera una persona, nomás le falta hablar", destacó.

-¿Lo salvó?

-Me salvó.

Estas mascotas son, literal, un trío de rescatistas ejemplares, pero sin título.