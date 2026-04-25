Fieles guardianes: Cuidan perros a ciudadanos al cruzar en balsa

En el Río San Juan, en los límites de los municipios de Cadereyta y Los Ramones, hay tres canes de la raza pastor alemán, entre ellos "La Lola" y "Rayovic", que son como héroes.
Este singular "equipo” se ha metido al cauce para salvar a quienes por desgracia han caído al cruzar en balsa o a pie, desafiando a la corriente, que es traicionera.
Incluso, para el rescate, estas mascotas se han introducido en puntos donde la profundidad es de hasta siete metros o más.
Esto sucede en los límites entre las comunidades de El Tepehuaje, en Cadereyta, y Las Alazanas, en Los Ramones.
Don Alfonso Cervantes Machorro es dueño de la balsa que sobre el río cruza a los habitantes de Cadereyta a Los Ramones y viceversa para que vayan a la escuela, al trabajo y a la consulta médica.
Y es también el dueño de estos acomedidos caninos, que hacen una labor destacada.
"Hace poquito me caí al río, andaba pescando, me caí, él se asustó mucho y se tiró al agua, al muchacho que andaba conmigo le di el mecate de la atarraya (red de pesca circular) y antes de que el muchacho agarrara el mecate de la atarraya, él me estaba sosteniendo con el mecate, y ahí la profundidad es de unos siete metros", recordó en relación a uno de los canes.
Cuando alguien va en la balsa, a estos ejemplares animales les da igual ir arriba o meterse al agua, porque lo que les interesa es disfrutar del viaje.
"Muy bonitos, todo mundo los conoce, ellos se vienen a pasear con la gente, van y vienen. Si no los suben a la balsa, ellos se pasan”, explicó.
El otro sabueso responde al nombre de Tunder o Conde.
A la pregunta de si ellos ya podrían ser elementos meritorios de Protección Civil, respondió que sí.
Así que a ellos nadie les va a dar clases de salvamento.
"Haga de cuenta: como si cada perro fuera una persona, nomás le falta hablar", destacó.
-¿Lo salvó?
-Me salvó.
Estas mascotas son, literal, un trío de rescatistas ejemplares, pero sin título.